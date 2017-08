News | 2017

Modalitatea in care profesionistii din lantul de aprovizionare pot contribui la procesul de transformare economica si sociala va fi unul dintre subiectele aduse in discutie de cei 20 de lideri din managementul lantului de aprovizionare, finante, logistica si achizitii care se vor intalni la Frankfurt in 26 si 27 septembrie in cadrul conferintei "EXCHAiNGE" axata pe obtinerea stabilitatii prin intermediul unor lanturi de aprovizionare flexibile, suveranitate digitala, servicii inteligente si practici sustenabile in afaceri. Conferinta de anul acesta isi propune sa gaseasca solutii pentru realizarea unei culturi corporatiste favorabile transformarii digitale, mai ales avand in vedere provocarile unice si incertitudinea care le acompaniaza.



In cazul unor ierarhii greu castigate, dar si a unor lanturi de procese inradacinate, inertia negativa impiedica adesea dezvoltarea de produse, solutii si servicii inovatoare. Dar ca aceste solutii nou aparute sa fie veritabile, angajatii trebuie sa se angajeze la cultivarea unor mentalitati corespunzatoare in companiile in care lucreaza. "Ideile noi apar doar dupa ce matrita e sparta", noteaza Betina Bohlman (Partener Managing, 3p Procurement Branding GmbH), care va sustine o prezentare concentrata pe oameni si stiluri de conducere, pe incredere, responsabilitate personala si metode colaborative. Stefan Hentschel (Google Germania), Markus Frank (WMF Group GmbH), Bernd Rosenkranz (PERI Germania) vor discuta, de asemenea, despre perspectivele reale si aplicarea celor de mai sus in practica.

Folosirea expertizei interne, dar si a celei externe, constituie factori de succes pentru profesionistii lantului de distributie. Pentru a intelege mai bine ce inseamna un proces inovator de proiectare a hub-urilor de interconectare si a interfetelor de inalta functionare, Uwe Berndt (Director General, Mainblick - Partners for Strategy Comunications) va prezenta exemple care pot fi puse in aplicare rapid, aratand exact ceea ce pot invata companiile inca de la inceput. Klaus Rüfler (DB Systel GmbH), Frederik Brantner (Magazino GmbH), Karl Kirschenhofer (Sisteme de radiofrecventa / RFS) si Bernhard Albrecht (Foresight Solutions) vor oferi de asemenea perspective din lumea reala.