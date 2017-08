News | 2017

Scrisoare deschisa din partea FORT

Cu ocazia vizitei oficiale intreprinse de Presedintele Emmauel Macron in Romania, Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT) a transmis o scrisoare deschisa Presedintelui Klaus Iohannis, cu rugamintea ca aceasta sa ii fie prezentata Presdintelui Frantei.

Avand ca tema „dumpingul social”, scrisoarea raspunde pe larg la doua intrebari majore, lansand la nivel european o provocare menita sa schimbe toatal abordarea tarilor ce impun masuri protectioniste si anume impunerea la nivel european a unui tarif minim/km.



In sinteza, pentru a lucra in sectorul transporturilor rutiere, pentru supermarketuri (unde este un procent semnificativ de actionariat francez), tariful oferit este de 0,61-0,65 euro/km la camioanele mari si de 0,25 euro/km la cele de capacitate mica. Acest tarif este umilitor, genereaza pierderi, induce si incurajeaza metode ilegale de lucru, asa ca transportatorii români au fost obligati sa plece in alte zone sa-si gaseasca de lucru. Daca si firmele franceze vor intelege sa plateasca pretul corect catre firmele de transport estice, pret pe care il platesc deja catre firmele de transport din Franta sau statele din Europa de Vest, ar putea si firmele din Est sa plateasca salarii la un nivel ridicat si astfel ar disparea acest dumping social.



