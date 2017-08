News | 2017

24.08.2017 / Trafic Media Detalii

Grupul Wienerberger anunta o crestere de 4% a veniturilor, pana la 1,5 miliarde euro, in prima jumatate a anului in curs. In comunicatul companiei se arata ca EBITDA a ajuns la peste 190 de milioane de euro, in crestere cu 7% fata de aceeasi perioada de anul trecut. "In timp ce evolutia cursurilor valutare a avut o influenta negativa (-3,6 milioane de euro) in EBITDA, vanzarile de active imobiliare au generat o contributie pozitiva in valoare de 8 milioane de euro." Profitul net a crescut de la 27,1 milioane de euro in T1 2016 la 41,7 milioane euro in prima jumatate a lui 2017.



Heimo Scheuch, Chief Executive Officer al Wienerberger AG, este multumit de rezultatele obtinute de grup in primele sase luni ale acestui an: "tendintele divergente de dezvoltare a pietelor de blocuri ceramice si tevi au fost principalul catalizator pentru Divizia Europeana de Materiale Ceramice si pentru Divizia Europeana de Tevi. In ultimele luni ne-am concentrat pentru implementarea consistenta a strategiei noastre, ne-am intensificat eforturile pentru dezvoltarea relatiilor cu clientii, am lansat produse si solutii inovative si am implementat activitati din planul nostru de dezvoltare in zona digitala. Mai mult decat atat, exploram in mod sustinut alte oportunitati de crestere a diferitelor arii de business si, in egala masura, de optimizare a structurilor si proceselor existente."