News | 2017

24.08.2017 / Trafic Media Detalii

Daimler Trucks a lansat recent TruckParts by Mercedes-Benz, un nou brand de piese de schimb pentru camioane. TruckParts by Mercedes-Benz este cel mai nou proiect-pilot al constructorului german si derulat pentru inceput in Romania si Polonia, inainte de a fi extins catre alte piete internationale. Piesele si serviciile TruckParts sunt disponibile in toata reteaua de parteneri si service-uri autorizate pentru camioane Mercedes-Benz din tara si se adreseaza camioanelor Mercedes-Benz Actros Classic (MP1, MP2, MP3) mai vechi de patru ani (gama de modele 1996-2013).



Romania a fost selectata de Daimler pentru desfasurarea proiectului-pilot datorita performantelor inregistrate in ultimii ani in dezvoltarea serviciilor post-vanzare, dar si a parcului relevant de camioane din acest segment.

„Oferta TruckParts by Mercedes-Benz este ideala pentru piata locala, intrucat vine in completarea organica a unei nevoi existente. Inca de la lansarea in Romania produsul a fost primit excelent atat de partenerii nostri autorizati, cat si de clientii acestora, lucru dovedit prin depasirea volumelor de vanzari preconizate pentru primele doua luni“, a declarat Cristian Dragan, After Sales Director Trucks, Mercedes-Benz Romania.

Lansata sub sloganul „Perfect pentru afacerea mea“, TruckParts by Mercedes-Benz ofera 38 de coduri de piese de schimb, cu rulaj mare, esentiale pentru revizie, uzura si coliziune, precum si 15 pachete de servicii, ce includ piese, ulei si manopera. Situate la un nivel de pret foarte avantajos pentru posesorii de camioane mai vechi de patru ani, toate piesele TruckParts by Mercedes-Benz sunt certificate din punct de vedere al calitatii si sigurantei. In viitor, Daimler Trucks planifica extinderea gamei de piese si servicii pentru Actros Classic, dar si pentru modelele Atego si Axor.

Informatii despre TruckParts by Mercedes-Benz sunt disponibile pe www.mytruckparts.com.