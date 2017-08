News | 2017

Scopurile ambitioase de genul „mai rapid, mai mare, mai puternic“, de obicei dictate de catre structurile de conducere, ne lasa putin timp sa respiram si sa reflectam asupra schimbarilor climatice, asupra resurselor naturale in scadere, cu perturbarea profunda a ecosistemelor de baza si cu amenintari extinse catre lanturile de aprovizionare, este de parere Sabine Ursel, jurnalist german si consultant in comunicare.



Multi oameni sunt constienti de faptul ca sistemul actual prezinta riscuri sociale, de mediu si chiar economice. "E nevoie de o schimbare in ceea ce priveste abordarea economiei globale, obiceiurile zilnice ca si consumatori si mobilitatea noastra", spune Klaus Krumme. Directorul general al Centrului ZLV pentru Logistica si Trafic de la Universitatea din Duisburg-Essen face apel la profesionistii din lantul de aprovizionare: „ne place sa vorbim despre logistica verde, dar acum este momentul sa gasim toate resursele posibile pentru a asigura si transformarea economica si sociala.“

Klaus Krumme stie cum sa treaca de la teorie la practica. In calitate de speaker la EXCHAiNGE, el va oferi modele explicite pentru corectarea parametrilor de cost si pret atunci cand preocuparile sociale si de mediu devin elemente necesare activitatilor moderne de afaceri. Obiectivul final este de a combina KPIs pe termen scurt cu KPIs sustenabili pe termen lung.

Transformarea nu se opreste la canalele de furnizare a resurselor, productie, transport, comert, modele de achizitii publice si de consum, si, cu siguranta, nu se opreste la stilul managementului. Insa de prea multe ori acest lucru este uitat, mai ales ca atata vreme scolile traditionale de afaceri au predicat ideea conform careia „banii fac lumea sa se invarta“. Mai mult, cat timp plangem cu voce tare pentru raspundere, dar nu reusim sa o acceptam si cat erorile de management raman in mare parte fara consecinte, va fi dificil ca firmele sa abordeze in mod serios problemele sociale si de mediu. Practicile de afaceri durabile pot avea succes doar daca sunt ghidate de un management sustenabil, noul reper calitativ putand fi „comportamentul etic in supply chain“.