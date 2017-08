News | 2017

24.08.2017 / Trafic Media

Potrivit datelor inregistrate pe platforma si analizate de Capgemini Consulting, volumul schimburilor comerciale este un factor puternic de influenta asupra cererilor de transport si implicit a preturilor. Astfel, in T2 2017 se asteapta ca volumul schimburilor comerciale din Europa sa scada cu 3,1%, pana la 2.152 de miliarde de euro, comparativ cu T1 2017 (2.221 de miliarde de euro). Aceasta ar putea fi cea mai accentuata scadere din T4 2011 incoace. Dupa cresterea volumului cu 0,8% in T1 2017, fata de T4 2016, in T2 se asteapta o crestere de 3,9%, comparativ cu perioada similara a lui 2016.



Capacitatea de transport a scazut drastic in T2 2017, cu 41,7%, fata de trimestrul anterior, aceasta fiind cea mai accentuata restrangere din ultimii sapte ani. De asemenea, fata de anul trecut, capacitatea a scazut cu 25,2%. Comparativ cu aprilie 2016, aceasta a fost cu 33,3% mai scazuta in aprilie 2017, in vreme ce valoarea maxima a fost inregistrata in iunie, cu 8,3% peste iunie 2016. Scaderea drastica a capacitatii de transport a generat o crestere a pretului in T2 de 17,7%, comparativ cu primul trimestru, si de 5,1% fata de T2 2016. Mai mult, acesta este cel mai mare pret din cel de-al doilea trimestru al lui 2015 pana astazi.

Pretul combustibilului, care de obicei se afla intr-o corelare pozitiva cu tariful de transport, a scazut in T2 2017 cu 6,2%, dupa ce inregistrase o perioada de crestere. Astfel, este prima data din T2 2014 incoace cand s-a observat o crestere a pretului de transport in combinatie cu un declin al celui la combustibil. Comparativ cu acelasi trimestru al anului trecut, indicele combustibilului a fost cu 13,4% mai ridicat in T2 2017.

Conditiile generale economice se aplica majoritatii industriilor, insa tendintele pot fi mai puternice sau mai slabe in functie de industrie. Indicii de pret au crescut in T2 2017 in toate industriile analizate (cu o medie de 16,3%), comparativ cu T1 2017, respectiv cu 13,4% la materialele de constructii, cu 10,7% la cherestea si 16,3% pentru industria de papetarie/tiparire. Comparativ cu acelasi trimestru al anului trecut, toti indicii de pret au valori mai mari.