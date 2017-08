News | 2017

25.08.2017 / Trafic Media Detalii

Producatorul roman de cosmetice, Farmec, a inregistrat in primul semestru al lui 2017 o cifra de afaceri de 105,5 milioane de lei, ceea ce inseamna o crestere cu 9% fata de aceeasi perioada a lui 2016.

„Rezultatele obtinute in prima jumatate a acestui an ne ofera increderea ca vom reusi sa ne atingem obiectivul stabilit la inceputul anului, de crestere a cifrei de afaceri cu peste 10%.



Succesul se datoreaza in primul rand brandurilor Gerovital, Aslavital, Farmec, Doina, Nufar si Triumf, dar si strategiei de extindere a retelei magazinelor de brand”, a declarat Mircea Turdean, director general al Farmec. De la inceputul anului au fost inaugurate opt magazine de brand, urmand ca cel putin alte doua spatii sa fie deschise pana la finele acestui an. Datorita politicii de extindere, in primele sase luni ale lui 2017, reteaua de magazine proprii a companiei Farmec a atins vanzari de 1 milion de euro.

Cresterea din prima parte a lui 2017 vizeaza si vanzarile din magazinul online www.farmec.ro, care s-au mentinut pe un trend puternic ascendent, inregistrand in prima jumatate a lui 2017 o crestere cu 20% fata de aceeasi perioada a anului precedent.