25.08.2017 / Trafic Media Detalii

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca, incepand cu 1 august 2017, a fost atins plafonul de 50 de milioane de lei reprezentand contributiile societatilor de asigurare la Fondul de rezolutie, conform prevederilor art. 1 alin. (2) din Norma nr. 3/2016. Societatile de asigurare contribuie la Fondul de rezolutie, administrat de Fondul de Garantare a Asiguratilor, cu o cota de 0,4% din totalul primelor brute subscrise pentru asigurarile generale si cu o cota de 0,25% din totalul primelor brute subscrise pentru asigurarile de viata.



ASF a decis sa sisteze plata acestor contributii la Fondul de rezolutie ca o masura de sustinere a pietei asigurarilor, in conditiile atingerii nivelului corespunzator, masura care se circumscrie strategiei Autoritatii in acest sens. Supravegherea prudentiala a activitatii societatilor de asigurare se concentreaza in prezent pe componenta proactiva si preventiva, pentru a evita aparitia unor dezechilibre in piata asigurarilor si pentru a administra acele disfunctionalitati care ar putea conduce la modificari majore ale preturilor politelor asigurarilor obligatorii.

Legea nr. 246/2015 privind redresarea si rezolutia asiguratorilor permite ASF sa declanseze din timp mecanisme de redresare in cazul in care constata, in timpul procesului de supraveghere, ca o societate de asigurare se confrunta cu probleme financiare si nu mai respecta prevederile legale in materie de capitalizare, astfel incat sa fie evitat falimentul acesteia.