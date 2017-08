News | 2017

25.08.2017 / Trafic Media Detalii

In conditiile in care Emmanuel Macron a insistat pe ideea ca trebuie sa ajungem la un nou acord pentru urmatoarea directiva, astfel incat sa se limiteze perioada de timp in care se poate detasa un lucrator, sa se intareasca constrangerile, aceeasi munca sa fie remunerata in mod egal in aceeasitara si sa intareasca si partea de control, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat ca „este foarte important sa evitam simplificarile inutile in aceasta speta. Putem sa observam ca-n special in Europa de Vest apare tot mai des discutia despre dumping-ul social (...)



Exista o mare nemultumire in Franta ca sunt lucratori care incearca sa eludeze sistemul si putem sa observam ca sunt foarte multi oameni in Europa de Est care vor sa munceasca in Franta, Germania, Spania. Daca situatia este asa, e foarte clar ca trebuie sa imbunatatim aceasta directiva, e inadmisibil sa vedem aceste nemultumiri in Europa de Vest“. Desigur, ca pe noi, romanii, fix de Europa de Vest trebuie sa ne preocupam sa nu aiba nemultumiri. In continuarea declaratiei sale insa, presedintele dovedeste clar ca vorbeste de una, iar problema este alta. „Pe de alta parte, (n.r.: trebuie avuta in vedere) dorinta oamenilor din Est de a trai mai bine. Si una, si alta sunt legitime”, a subliniat Klaus Iohannis, atragand atentia ca sunt firme care exploateaza muncitorii pentru castigul lor si de aceea vine aceasta directiva - cum nu se poate mai fals! Avand in vedere ca, la un calcul sumar, intr-un an transportatorii „varsa” direct aproape 500 de milioane de euro la bugetul de Stat, doar ca taxe si impozite, credem ca presedintele ar trebui sa-si ia un consilier care sa cunoasca putin mai bine problemele sectorului de transport rutier de marfa.