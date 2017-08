News | 2017

25.08.2017 / Trafic Media Detalii

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, initiatorul legii Macron privind obligativitatea respectarii salariului minim de catre toate companiile care au operatiuni pe teritoriul Frantei, a declarat - cu prilejul vizitei in Romania - ca va merge mai departe cu demersurile de modificare a directivei europene privind detasarea transfrontaliera, astfel incat, in final, aceeasi munca sa fie remunerata in mod egal in aceeasi tara.



Incercand sa ofere o explicatie diplomatica, Macron a precizat ca „Revizuirea directivei privind detasarea lucratorilor si propunerea Frantei nu inseamna, in niciun fel, sa-i impiedice pe transportatorii romani sa lucreze peste tot in Europa. Insa in forma actuala directiva propune un cadru prea slab si face ca angajatorii francezi sa angajeze cetateni din alte state europene, in general dintari cu costuri reduse, la costurile dintarile de origine, venind in contradictie cu ideea pietei unice, facand concurenta neloiala lucratorilor francezi. Doresc sa punem capat acestui sistem, de neinteles pentru concetatenii nostri. (...) Foarte concret, nu accept ca transportatori francezi sa faca dumping social angajand salariati dintari cu costuri reduse si aici va intra si sectorul transportului rutier”.

Dar nu aceasta este problema pe care o ridica legea Macron, pentru ca nu intereseaza pe nimeni ce conditii au de indeplinit firmele franceze la ele acasa, ci faptul ca actul normativ se aplica tuturor companiilor care au activitate, intr-un fel sau altul, in Franta. In domeniul transporturilor, caci acesta este vizat cu precadere, toate companiile care ajung in aceasta tara, fie ca au incarcare, descarcare sau tranzit, trebuie sa-si plateasca soferii cu salariul minim pe ora de 9,76 euro pentru perioada de timp petrecuta pe teritoriul francez. Plus alte obligatii ridicole si costisitoare!

Parand ca nu este constient pe deplin de repercusiunile legii care ii poarta numele, Macron a mai declarat ca „sectorul transportului rutier acopera o realitate care nu se reduce doar la lucratorii detasati. Exista clar o problema delicata in Romania: transportatorii romani care angajeaza salariati romani sau din altetari din UE si care au activitati in Comunitate. Aceasta nu are nicio legatura cu directiva privind detasarea europeana, ci cu directiva privind transportul rutier, care este discutata separat si care va oferi un cadru juridic tuturor transportatorilor rutieri din toatetarile, dar care nu se refera la detasarea lucratorilor”.

De fapt, exact la asta se refera, pentru ca printre propunerile aberante de modificare a pachetului rutier se numara si prevederea ca, daca un sofer petrece trei zile din luna pe teritoriul unei tari, se considera ca este detasat. Si uite asa un sofer de transport international poate sa ajunga in decursul aceleiasi luni sa fie detasat in mai multe tari.