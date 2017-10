News | 2017

23.10.2017 / Trafic Media Detalii

Grupul MOL a semnat un contract cu thyssenkrupp Industrial Solutions (Thailanda) Ltd, ce va include etapele tehnologice necesare transformarii propilenoxidului in polieter polioli si propilen glicoli. Contractul se refera la achizitionarea licentelor tehnologice, a modulelor privind liniile de productie si a celor de proiectare tehnologica a unitatilor care transforma propilenoxidul in polieter polioli si propilen glicoli.



In urma anuntului din luna iulie privind incheierea contractelor cu Evonik si thyssenkrupp in vederea producerii de propilenoxid (oxid de propilena), Grupul MOL a ajuns la o noua etapa a acestei investitii strategice, arata compania intr-un comunicat. La finalizarea investitiei, Gupul MOL urmeaza sa devina principalul producator de polieter poliol si de propilen glicol din Europa Centrala.

Tehnologia thyssenkrupp Polyol se bazeaza pe design-ul de ultima generatie Jet Reactor, care ofera MOL cea mai buna siguranta, calitate, operabilitate, flexibilitate si productivitate in producerea polieter polioliolilor. „Studiile initiale de inginerie si proiectare, inclusiv testarea produselor necesare, vor fi asigurate cu ajutorul tehnologiei thyssenkrupp si a Centrului de Cercetare si Dezvoltare pentru substante Oleochimice din Thailanda. Contractul contine, de asemenea, un acord prealabil pentru Thyssenkrupp de a furniza si instala instalatia Polieter Poliol“, mai arata sursa citata.

In conformitate cu strategia sa pentru 2030, Grupul MOL isi propune sa faca progrese in dezvoltarea de produse chimice semifabricate si produse chimice de specialitate, transformandu-se intr-un important grup chimic in Europa Centrala si de Est. Polieter poliolii, care servesc drept materie prima pentru spuma poliuretanica, reprezinta principala directie a expansiunii petrochimice a Grupului MOL datorita gamei largi de aplicatii in industria automobilelor, a constructiilor, a ambalajelor si a mobilei. In urma acestei importante investitii, MOL va deveni singurul producator integrat de polioli din ECE.

Propilen glicolii, care constituie o linie de produse suplimentara in cadrul proiectului, sunt derivati ai propilenoxidului produsi de majoritatea producatorilor integrati de propilenoxid in aval. Propilen glicolii au o gama larga de aplicatii, inclusiv producerea de rasini poliesterice nesaturate (RPN), produse pentru ingrijirea personala si aditivi farmaceutici, precum si alte aplicatii industriale.

Prin semnarea acestui contract, Grupul MOL a obtinut toate licentele tehnologice si resursele de proiectare pentru fiecare unitate de productie din Proiectul Poliol.