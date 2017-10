News | 2017

23.10.2017 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 1

Constructorul german va prezenta la Solutrans - expozitie care se va desfasura la Lyon in perioada 21-25 noiembrie - cinci produse, din care unul in premiera mondiala: modulul telematic pentru semiremorci cu detectare automata a anvelopelor, care include, in fiecare pneu, senzori pentru monitorizarea presiunii, avand ca avantaj faptul ca anvelopele pot fi schimbate usor si rapid in orice service, pentru ca nu mai e nevoie de softuri specializate, foarte scumpe, sau de scanere, asa cum era nevoie in cazul sistemelor din generatiile anterioare.



La stand se vor mai afla Cargo Coil cu duba FlexiUse, pentru transport intern, robusta si cu numeroase posibilitati de personalizare, flexibila si care presupune costuri minime de intretinere, un box izoterm cu acoperis transparent din GRP, cu greutate proprie redusa, incepand de la 6.100 kg, si cu numeroase dotari optionale, o semiremorca basculabila cu trei axe, de 27 m3, din otel Hardox 450 si foi de otel S700, pentru transport de agregate, moloz si pietris, precum si axa proprie KTA.