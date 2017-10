News | 2017

24.10.2017 / Trafic Media Detalii

… si astfel si-a sporit cu 14% cifra de afaceri, care a depasit doua miliarde de euro. In total a fost vorba de 57.982 de unitati produse si de peste 61.000 de unitati comandate in anul financiar 2016/2017.

La aceste cifre s-a ajuns si datorita investitiilor majore din ultimul timp in active - 48,1 milioane de euro - investitii necesare pentru transformarea fabricii din Berlin intr-una pentru caroserii de vanuri de 3,5-6 t, cu o capacitate de 7.500 de kituri pe an, si pentru punerea bazelor fabricii Multi Production din Turcia.



Piata a crescut mai ales pentru prelate (care in ultimul an au avut vanzari de 31.700 de unitati. cu peste 15% mai mari decat in 2015/2016) si dube (pentru care vanzarile au crescut, al doilea an consecutiv, cu circa 15%, pana la aproximativ 19.000 de unitati). Cresteri au inregistrat insa si basculantele, cu circa 12%, pana la peste 3.800 de unitati, si axele proprii, care au ajuns la un nivel record de peste 156.000 de unitati, depasind astfel un milion de axe fabricate de la lansare si pana in prezent.

Si numarul de angajati este acum mai mare, 5.800, din care o cincime este forta de munca temporara, necesara pentru a compensa diferentele de circa 35% dintre sezoanele de varf si cele cu productie mai scazuta.

Iar de la 2017/2018 se asteapta o noua crestere puternica a cererii, in ciuda scumpirii materiei prime, si depasirea recordului absolut de vanzari, din 2007/2008, care a fost de aproape 2,2 miliarde de euro.