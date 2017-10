News | 2017

24.10.2017 / Trafic Media Detalii

Retelele europene Premio si TruckForce au lansat la Arad conceptul hibrid Premio TruckForce, menit sa ofere servicii complete de service si retail cu anvelope atat pentru autoturisme si autoutilitare, cat si pentru camioane si flote de transport rutier. Evenimentul marcheaza atat introducerea pe piata din Romania a unui nou concept de service integrat pentru o gama extinsa de vehicule rutiere, cat si extinderea activitatilor de service si retail cu anvelope efectuate de centrul Premio Dumivest Arad UTA 2.



Magazinul-service Premio Dumivest UTA 2, inaugurat oficial la sfarsitul lui 2014 in Arad, dispune de o suprafata totala de 2.900 m2, din care 200 mp sunt special amenajati pentru depozitul de anvelope, 400 m2 sunt rezervati activitatilor de service si alti 1.000 m2, parcarii. Ca urmare a lansarii centrului Premio TruckForce in locatia din UTA 2, activitatile de service se asteapta sa inregistreze o crestere cu 25-30%.

Reamintim ca reteaua europeana Premio cu franciza de la Goodyear, prezenta pe piata locala a service-ului si retailului cu anvelope inca din 2009, este specializata in a oferi servicii - la standard de calitate unitar impus in toate centrele afiliate - pentru turisme si autoutilitare de pana la 3,5 t. In Romania exista 46 de astfel de puncte de tip fast-fit unde se ofera servicii de reparatie si mentenanta a anvelopelor sau chiar a vehiculului.

In ceea ce priveste reteaua de service TruckForce, aceasta include peste 2.000 de centre in Europa, oferind servicii specializate flotelor de transport rutier care opereaza cu vehicule comerciale.

Iar noul concept hibrid Premio TruckForce imbina serviciile oferite de ambele retele de service si retail, precum si forta lor pe piata, pentru a deservi la standarde europene atat flotele de turisme, cat si pe cele de camioane.