Cu ocazia celei de-a patra Conferinte Anuale a Transportatorilor Express de Marfuri din Romania, organizate de Kefren Expres si Euromaidec Touring, Dacian Palladi, city manager in cadrul Primariei Oradea, a vorbit despre viitorul autovehiculelor, si implicit al transportului, pornind de la un interviu cu CEO-ul Daimler, Dieter Zetsche, postat pe LinkedIn, interviu care a declansat reactii diverse la nivel global.



Dieter Zetsche este de parere ca primele masini capabile sa se deplaseze fara interventia soferului vor aparea inca din 2018, iar din 2020 industria constructiilor de masini se va schimba dramatic si va incepe sa intre pe drumul spre disparitie. Nu va mai fi nevoie de un autovehicul personal, masina viitorului nu va mai avea sofer, nimeni nu va mai avea autovehicule in proprietate, dar toti vor avea acces la ele, ceea ce inseamna inclusiv ca spatiile de parcare din prezent vor fi folosite la altceva.

Si, deoarece masinile vor deveni automate, se asteapta ca rata mortalitatii sa ajunga la o persoana decedata la 10.000.000 km, fata de una la 100.000 km in prezent.

De asemenea, din 2020 cele mai multe companii producatoare de masini vor intra in colaps si faliment si nu vor mai exista pe piata decat cateva firme avangardiste, care acum nici nu prea au legatura cu domeniul auto, cum ar fi Tesla, Google sau Apple, care vor construi adevarate computere pe roti, astfel ca softul va distruge industria traditionala in 5-10 ani.