News | 2017

24.10.2017 / Trafic Media Detalii

Dupa ce a prezentat, in cadrul Conferintei Anuale a Transportatorilor Express de Marfuri din Romania, perspectiva CEO-ului Daimler in legatura cu viitorul masinilor, in special cu gradul tot mai inalt de automatizare, Dacian Palladi, city manager in cadrul Primariei Oradea, a tinut sa puna si punctul pe „i“: cu ce ii priveste asta pe cei prezenti in sala si ce trebuie sa stie ei despre un posibil scenariu care se va aplica si domeniului lor de activitate?



Vorbitorul a punctat faptul ca este nevoie ca transportatorii sa cunoasca aceste lucruri deoarece trebuie sa inteleaga ce este al lor in aceasta lume a viitorului: masinile nu sunt ale lor (ei doar folosesc o tehnologie, de o anumita generatie, care este accesibila buzunarului lor), cursele nu sunt ale lor (ei doar iau mici parti din platformele de comenzi ale clientilor, iar volumul cel mai mare le revine vesticilor), viitorul nu este al nostru, al romanilor (cata vreme nu avem productie romaneasca de avangarda - Dacia nu este romaneasca).

In concluzie, deoarece suntem membri UE, iar in Comunitate exista tot felul de comisii care reglementeaza diferite activitati, inclusiv pe cea de transport, trebuie sa ne supunem prevederilor din noul Pachet de Mobilitate, care practic afirma ca politica in transporturile europene devine „care pe care“, iar esticii nu prea mai au vreun cuvant de spus.