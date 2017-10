News | 2017

24.10.2017 / Trafic Media Detalii

Dupa ce a reamintit ce le aduce noul Pachet Rutier transportatorilor estici, Dacian Palladi, city manager in cadrul Primariei Oradea, a expus in cadrul Conferintei Anuale a Transportatorilor Express de Marfuri ceea ce in viziunea sa constituie strategia optima pentru a ramane pe piata.



„In conditiile in care nu prea mai au vreun cuvant de spus in Europa, ma intreb daca transportatorii inteleg pe ce lume sunt. In primul rand, daca lucrati cu masini de pana la 3,5 t sunteti de capul dumneavoastra, ceea ce in transportul de mare tonaj nu mai exista de mult. Cand va aud ca vreti reglementari si conditii cred ca va puneti singuri latul de gat. Eu v-as spune sa faceti bani cat mai puteti, pentru ca, atunci cand vin reglementarile, mai aveti doar doua variante: ori veti muri toti, ori veti supravietui foarte putini. Incercati sa va creati pietele dumneavoastra. Munciti mai inteligent si incercati sa va obisnuiti sa nu fiti linistiti niciodata. Daca nu aveti clienti nu obtineti profit, dar clienti fideli pe viata nu exista. Viitorul arata interesant, dar greu. In locul dumneavoastra nu m-as lupta atat sa reglementez, cat sa fac piete si profit. Daca nu va creati propriile piete si nu va profesionalizati veti fi victimele celor care cauta sa lucreze la tarife mici.“

E adevarat ca nereglementarea aduce si dezavantaje, mai ales pe acela ca firmele de transport cu masini mai mici de 3,5 t sa se canibalizeze. „Dar nu exista un model perfect. Insa daca vreti reglementare vin vesticii si va reglementeaza de nu va vedeti.“

De exemplu, daca o firma face transport din Romania in Spania, la intoarcere ori nu are voie sa stea prea mult intr-o anumita tara, ori trebuie sa plateasca o taxa, ori trebuie sa faca dovada ca soferul sta la hotel - si pana la intoarcerea acasa se trezeste ca e pe pierdere. Iar dupa cateva astfel de curse intra in faliment. De aceea crearea de nise si regandirea in permanenta a strategiei, pentru a avea mereu prospetime, par sa fie singurele optiuni viabile.