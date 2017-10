News | 2017

25.10.2017 / Trafic Media Detalii

Asa cum reiese dintr-un comunicat al asociatiei belgiene BTB, ministrii muncii din statele membre UE au ajuns, sub presiunea sindicatelor, la un acord cu privire la detasarea de personal, acord care „este un pas in directia buna, dar nu merge destul de departe. Pentru a obtine «remuneratie egala pentru munca egala in acelati loc» este nevoie de mult mai mult, mai ales in sectorul transporturilor.“



O perioada de detasare de pana la 18 luni este prea lunga, se mai arata in comunicat. In plus, statele membre vor avea timp la dispozitie pentru a transfera normele in legislatia lor nationala, or, Frank Moreels, presedintele BTB, considera ca aceasta amanare este de neinteles si se declara „impotriva oricarei intarzieri in lupta impotriva dumpingului social“.

Belgienii mai acuza faptul ca diferentele in ceea ce priveste securitatea sociala se vor mentine, in ciuda noului acord, deoarece persoanele detasate in Belgia vor primi salariu la nivelul din Belgia, dar vor plati contributiile la asigurarile sociale in tara de origine, ceea ce „va continua sa fie profitabil pentru angajatori. De aceea noi solicitam plata obligatorie a contributiilor la asigurarile sociale in tara in care se lucreaza. Numai atunci va fi «plata egala pentru munca egala».“

In comunicat se mai arata ca noile reguli privind detasarea nu se vor aplica imediat din cauza presiunii unor state est-europene care cer sa se discute intai Pachetul Rutier, dar „aceasta este o amanare iresponsabila, o manevra pentru a stopa aplicarea directivei detasarii in transporturi, un mod de a inchide ochii cand vine vorba de dumping social si o incurajare a sclaviei moderne“.

O alta ingrijorare a belgienilor provine din faptul ca multe tari europene au votat impotriva noilor prevederi privind detasarea, deci acordul este un „gigant pe picioare slabe“. Dezbaterea urmeaza sa inceapa in Parlamentul European, unde probabil ca votul va confirma acordul ministrilor muncii, dar tocmai ca sa se asigure ca asta se va intampla Frank Moreels accentueaza responsabilitatea pe care o au parlamentarii in oprirea dumpingului social si atrage atentia si asupra necesitatii de a se face eforturi de clarificare a normelor care vizeaza companiile „cutie postala“ si de a se controla mai strict mecanismele „ilegale“ folosite de transportatori pentru a aduce din est in vest, pentru cateva luni, soferi care sa stea doar in camion.