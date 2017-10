News | 2017

31.10.2017

Casa Nationala de Pensii Publice arata ca, in urma experientei dobandite incepand din aprilie 2017 in ceea ce priveste fluctuatia de personal din transporturi, procedura de acordare a documentelor portabile A1 s-a simplificat in cazul firmelor care au mai obtinut acest certificat, in sensul ca nu se mai solicita toate documentele mentionate in cererea tip. De exemplu, daca o firma a mai obtinut A1, se cere numai certificatul de atestare fiscala si certificatul constatator, daca sunt expirate cele prezentate la cererea anterioara - deoarece acestea au termen de valabilitate de 30 de zile de la data eliberarii - D112 - anexa 1.1 si conformarea transmiterii la ANAF - si copii ale contractelor de munca si actelor de identitate ale persoanelor pentru care se solicita A1.



CNPP a emis in 2017, pana la 22 octombrie, 35.109 certificate A1, din care majoritatea pentru transport rutier international. Pana acum nu au existat situatii de retragere in cazul soferilor de transport international si au existat doar solicitari de clarificari sau de retragere a A1 pentru companii pentru care nu se emisesera inca astfel de certificate pentru ca fie firmele nu s-au adresat Casei de Pensii in acest sens, fie nu fusesera procesate cererile inaintea de primirea solicitarii de retragere/clarificare. Iar daca state precum Belgia, Franta, Olanda sau Germania cer informatii detaliate despre firmele de transport inregistrate in Romania atunci cand sunt suspiciuni cu privire la indeplinirea conditiilor legale pentru obtinerea certificatului A1 (si ele fac asta!), mai exact, cu privire la functionarea unor operatiuni de tip paravan, CNPP verifica din nou situatia firmelor respective. In cazul unei solicitari de retragere a documentelor A1 nu exista o procedura tip de urmat, ci aceasta depinde de fiecare speta in parte. Eventualele solicitari de retragere pot viza firma sau numai anumiti salariati ai ei, in functie de conditiile legate despre care exista suspiciuni ca nu sunt indeplinite.

Daca se constata dupa eliberarea A1 ca o firma a furnizat documente false sau declaratii pe proprie raspundere neconforme cu realitatea, documentele se retrag, cu informarea autoritatilor competente, iar pentru salariatii societatii urmeaza sa se achite contributiile de securitate sociala in statul membru cu care ei au cele mai stranse raporturi de activitate.