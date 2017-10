News | 2017

31.10.2017 / Trafic Media Detalii

Conform planului „Ambition 2022“, sustinerea strategiei de expansiune a clientilor prin extinderea zonei de acoperire geografica este una dintre prioritatile FM Logistic. In 2004, compania a intrat pe piata din Asia -in China, in 2016 in India, iar in 2017 FM isi urmeaza strategia de investitii pe termen lung in tarile emergente si se stabileste intr-o a treia tara asiatica, in Vietnam pentru a-si acompania clientul istoric Auchan.



Pentru a sustine strategia de crestere ambitioasa a clientului sau in Vietnam, FM Logistic a deschis primul depozit din Bac Ninh, (la 20 km de Hanoi), o platforma de 5.000 m² cu trei zone de temperatura. Acest depozit va deservi toate magazinele Auchan din jumatatea de nord a tarii (hipermarketuri, supermarketuri si magazine de proximitate).

In paralel, echipa locala FM pregateste pentru anul urmator deschiderea unui nou depozit in Vietnam, in orasul Ho Chi Minh. „Ne dorim un sistem logistic modern, o aprovizionare cat mai rapida a magazinelor prin intermediul unor servicii logistice cu temperatura controlata si un nivel ridicat de calitate.“ a declarat Christian Autié, Efficiency Director Auchan Retail in Vietnam.

Piata vietnameza, cu peste 90 de milioane de locuitori, are una dintre cele mai puternice rate de crestere economica din Asia de sud-est. Urbanizarea accelerata, cresterea consumului, dezvoltarea sectoarelor retail si e-commerce vor contribui la dezvoltarea logisticii in tara.

Aceasta a fost si o foarte buna oportunitate pentru FM Logistic de a continua sa investeasca pe termen lung in tarile emergente, sa puna bazele „standardului FM“ pe o noua piata si sa-si consolideze pozitia in Asia de sud-est prin excelenta operationala.

Constructia primei platforme standard FM este planificata pentru 2019, in Hanoi, cu o suprafata de depozitare de pana la 50.000 m².