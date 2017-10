News | 2017

31.10.2017 / Trafic Media Detalii

Gala Tranzit de transport calatori a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute la Cluj, la hotelul Grand Italia. Nu mai putin de 150 de operatori au luat parte la lucrarile conferintei, dar si la ceremonia de premiere a celor mai eficiente companii de profil in anul fiscal incheiat. In stabilirea clasamentului au fost analizate cifrele financiare declarate la Ministerul Finantelor Publice de fiecare companie in parte (cifra de afaceri, profit, creante, datorii, active etc.), precum si evolutia acestor parametri in ultimii ani. Interviurile realizate cu finalistii au ajutat la intelegerea fiecarui business in parte si a strategiei de dezvoltare pe viitor.



Cel mai eficient operator de transport calatori in 2016 a fost desemnat Tabita Tour, din Bistrita. Locul al doilea a fost ocupat de catre CDI Transport Intern si International, din Bucuresti, in timp ce Dan Sepsi Transport, din Prahova, a ocupat locul al treilea. Diplome de finalist au fost acordate companiilor Alpin Star (Arges), Astra Transport (Arges), Livio Dario (Alba) si Tarsincom (Suceava). Felicitari tuturor participantilor!