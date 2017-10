News | 2017

31.10.2017 / Trafic Media Detalii

Prezenta la Gala Tranzit, reprezentanta UNTRR Lorena Sandu a reluat ceea ce asociatia aratase deja in comunicatul de presa dat dupa intalnirea ministrilor muncii din tarile UE, ca acordul la care s-a ajuns este un pas inapoi pentru Romania, dar considera ca s-ar putea face ceva bun in negocierile din Parlamentul European si s-ar putea ajunge la un compromis acceptabil si de catre vest, si de catre est, daca reprezentantii ministerelor Muncii si Transporturilor de la noi ar sta in spatele demersurilor UNTRR, asa cum fac cele doua ministere in alte 16 state.



Iar Augustin Hagiu, presedintele FORT, este de parere ca pozitia ministrului Olguta Vasilescu a fost previzibila, din moment ce Ministerul Muncii nu a trimis, la discutiile din parlament, din comisia de afaceri externe, decat reprezentanti ai ITM: nici macar un secretar de stat nu a fost acolo din partea ministerului, in conditiile in care Pachetul Rutier are un impact atat de mare asupra unui domeniu atat de important ca transporturile. „Dar nu sunt adeptul ideii ca daca nu aveam majoritate nu trebuia sa luptam cu toate armele din dotare. FORT, de exemplu, incearca sa ocoleasca IRU, discutand cu fiecare asociatie europeana nemembra a acestuia, mai ales din est, pentru a crea o forta paralela direct interesata, si care sa nu aiba o pozitie duala. Pentru ca IRU trebuie sa tina cont si de opinia tarilor vestice. Insa cred ca doi ani transportatorii pot sta linistiti nu pentru ca MT lucreaza si are o pzitie corecta si principiala, ci pentru ca acesta este mersul negocierilor.“

In acest punct al discutiei, Lorena Sandu a tinut totusi sa precizeze ca, desi e greu sa se ajunga la o parere comuna in IRU, aceasta asociatie este totusi ascultata la Bruxelles si ea cauta ca tina cont si de interesele esticilor.