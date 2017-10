News | 2017

Gala Tranzit a gazduit si o dezbatere privind viitorul pietei de transport din Romania in contextul politicilor protectioniste ale statelor vest-europene, dezbatere la care au participat Loredana Dan (International Alexander), Viorel Angelescu (Viotrans Grup), Decebal Popescu (Cartrans Preda), Dan Niculescu (Dianthus Company), Vasile Dinga (Duvenbeck) si Cristian Codarean (BCVO Logistics).

Printre problemele aduse in discutie s-a numarat si de aceasta data interdictia de a lua pauza saptamanala normala in cabina, introdusa de tot mai multe tari si de curand amendabila si in Germania.



Una dintre firmele reprezentate in panel ia camere la hotel si in Franta si in Germania si cauta sa grupeze cate trei soferi, pentru a scadea costurile. Dar, daca in Franta se ajunge la o medie de 50 de euro/sofer/weekend, in Germania aceasta este de 100-120 de euro. De aceea, atunci cand este posibil, in functie de programul fiecaruia si de locul unde au descarcari, camioanele si soferii raman in Olanda, Austria sau Polonia.

Un alt manager a vorbit si de variante de hoteluri mai ieftine, unde se ajunge la 50 de euro/sofer/weekend, sau de cazare pe autostrada.

Problema cea mai mare este ca, presupunand ca se poate evita ca soferii sa ia pauza saptamanala normala in Germania - desi e greu in orice domeniu, si mai ales in transportul pentru industria automotive - in curand nu va mai exista aceasta varianta, deoarece si tarile din jur se pregatesc sa introduca interdictii similare. Si, asa cum arata un alt manager prezent la dezbatere, „problema care se pune este daca, atunci cand cazam soferii la hotel, o facem pentru ca asa credem ca e bine, sau pentru ca ne obliga legea? Daca facem asta pentru ca ne obliga legea cred ca o posibila amenda costa mai putin in cazul unei flote mari. Dar daca suntem de parere ca soferii trebuie sa stea la hotel este alta situatie. Insa daca eu as fi sofer, decat sa stau cu alti sapte in camera, sau chiar doar cu doi, in conditii improprii pentru odihna, as prefera sa stau in cabina.“

O alta problema este ca, oricat ar vrea firmele sa respecte interdictia, cu riscul de a le creste cheltuielile, nu exista nici in Franta nici in Germania atat de multe hoteluri. In plus, ramane eterna intrebare ce se intampla cu marfa lasata in semiremorca in timp ce soferul este la hotel iar ansamblul este parcat in alta parte. Deci probabil se va ajunge, asa cum considera unul dintre manageri, la o situatie in care transportatorii estici vor duce marfa pana la granita dintre Europa de Est si Europa de Vest, de unde o vor prelua transportatorii vestici.

Indiferent de ce solutie au gasit pentru a respecta aceasta reglementare sau de cum vad viitorul transporturilor, toti managerii prezenti in panel au fost de acord ca trebuie sa creasca tarifele: nu pot acoperi singuri la nesfarsit costurile suplimentare.