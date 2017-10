News | 2017

31.10.2017 / Trafic Media

Toti managerii prezenti la dezbaterea despre viitorul transporturilor romanesti, din cadrul Galei Tranzit, sunt de acord ca trebuie sa transfere clientilor cheltuielile suplimentare provocate de cazarea soferilor la hotel, dar exista si aici o problema: daca pentru un client se face o cursa de marti pana miercuri, lui nu i se poate cere un pret mai mare. Pe de alta parte, cum sa fie „pedepsiti“ doar cei pentru care se incarca joi sau vineri si care nu au timp pana in weekend sa iasa din Germania sau Franta (Belgia are o suprafata suficient de mica pentru fi usor de evitat)?



In plus, daca nu se poate face pauza in cabina decat in Ungaria si Austria, nu se va mai putea livra luni dimineata in tari vestice marfa care s-a incarcat din Romania. Iar Austria se pare ca va introduce si ea o interdictie similara in cel mult 12 luni.