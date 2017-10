News | 2017

31.10.2017 / Trafic Media Detalii

Unul dintre subiectele dezbatute cu ocazia Galei Tranzit a fost viitorul pietei de logistica din Romania. La panel au participat Viorel Leca (Gebruder Weiss), Alexandru Catana (Quehenberger Logistics), Cristian Negrutiu (DSV Solutions), Jeroen Fabry (H. Essers) si Liviu Burghelea (Transmec).



Una dintre cele mai mari probleme cu care se confrunta aceasta piata este fluctuatia foarte mare de oameni in special in zona de vest a tarii. Lipsa de oameni nu poate fi inlocuita, potrivit lui Cristian Negrutiu, cu depozite automatizate, deoarece majoritatea clientilor incheie contracte pe trei ani, timp mult prea scurt pentru a recupera astfel de investitii. Nici apelarea la leasingul de personal nu este o solutie pentru aceste companii deoarece, potrivit lui Jeroen Fabry, companiile care se ocupa de inchirierea de personal sunt mai interesate sa recruteze oameni pentru firme din afara tarii decat pentru cele de aici. Asa ca, daca in Belgia un manager spune ca are nevoie de 20 de oameni, acestia apar pana la pranz, la noi asa ceva nu exista.

De asemenea, lipsa de predictibilitate din tara noastra afecteaza puternic firmele de logistica, ca si presiunea tot mai mare pe pret din partea clientilor.