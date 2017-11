News | 2017

03.11.2017 / Trafic Media Detalii

Aquila Part Prod Com a inchiriat recent un spatiu de depozitare si birouri de 10.000 m2 intr-un proiect dezvoltat in zona Apahida din judetul Cluj, tranzactia fiind intermediata de firma Cushman & Wakefield Echinox.

Constructia este de tip „built-to-suit”, cu standarde moderne de calitate, specificatiile tehnice (inaltime, numar de docuri, platforme, etc) fiind minutios elaborate de parteneri pe parcursul derularii negocierilor. „A fost important pentru noi sa lucram cu un operator de logistica exigent si riguros ca cerinte si termeni de livrare. Multitudinea docurilor, zonele ample de parcare si posibilitatea de a avea o cladire de tip „stand alone” cu optiunea de extindere, au fost printre elementele cheie vizate de chirias. Ne bucuram ca am intermediat aceasta tranzactie, si ca am reusit sa livram proiectul in standardele agreate“, a explicat Rodica Tarcavu, Partener, Industrial Agency.



Infiintata in 1994, Aquila este unul dintre liderii firmelor de transport si distributie la nivel national, oferind un portofoliu complet de servicii de distributie, logistica, transport, sales, after sales si merchandising .

Cushman & Wakefield Echinox este o companie de consultanta imobiliara de top pe piata locala, activand in toate segmentele pietei imobiliare. Departamentul de inchiriere spatii industriale si logistice al companiei a inchiriat in primele noua luni ale anului spatii cu o suprafata cumulata de aproximativ 35.000 m2 in proiecte din Bucuresti si din tara.