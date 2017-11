News | 2017

Producatorul de anvelope Nokian Tyres a obtinut evaluari foarte bune anul acesta in testele independente dedicate anvelopelor de iarna, organizate de cluburile de automobile europene si publicatiile de specialitate. Calitatea premium a anvelopelor producatorului nordic a fost apreciata de autoritatea germana ADAC, de clubul austriac ÖAMTC sau de publicatia italiana Al Volante.

Autoritatea germana ADAC a conferit modelului Nokian WR D4, dimensiunea 215/65 R16, locul doi in testele dedicate anvelopelor de iarna de anul acesta, in care au fost testate in total 16 anvelope de la diferiti producatori. Aderenta si tractiunea oferite pe zapada au fost factorii principali care au condus la evaluarea foarte buna a anvelopei, se arata intr-un comunicat remis de producator.



Acelasi model de anvelopa a obtinut, de asemenea, o evaluare solida in testele realizate de clubul auto austriac, ÖAMTC, si cel elvetian, TCS, in dimensiunea 195/65 R15, destinata vehiculelor mai mici. Aderenta optima se datoreaza compusului special de cauciuc, tehnologiilor moderne si inovatiilor pe care le inglobeaza, mai arata Nokian.

Publicatia italiana Al Volante a efectuat testele sale dedicate anvelopelor de iarna pe anvelope de la 6 branduri premium, in cea mai populara dimensiune, 205/55 R16, recunoscand faptul ca modelul Nokian WR D4 are caracteristici premium si premiindu-l cu Medalia de Aur pentru eficientizarea consumului de combustibil, Medalia de Argint pentru performantele pe carosabil acoperit cu zapada si inca o Medalie de Argint pentru performanta exceptionala la franarea pe carosabil uscat. Modelul a fost premiat si in Suedia, in cadrul testelor dedicate anvelopelor de iarna pentru conditiile specifice Europei Centrale, efectuate de publicatia Teknikens Värld pe dimensiunea 205/60 R16. „Potrivit publicatiei, Nokian WR D4 este fara niciun dubiu o anvelopa de iarna excelenta atat pe carosabilul uscat, cat si pe cel umed, obtinand, de asemenea, cele mai bune rezultate din punct de vedere al caracteristicilor de manevrabilitate pe zapada.“