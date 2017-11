News | 2017

Nokian Weatherproof a fost declarata de catre publicatia auto Automobilismo cea mai buna anvelopa all-season a sezonului de iarna al acestui an. In total au fost evaluate sapte anvelope all-season, pe care reprezentantii publicatiei le-au supus la diferite teste pe carosabil uscat, umed si bineinteles pe zapada. Modelul Nokian Weatherproof in dimensiunea 225/45 R 17 a retinut cel mai mult atentia juriului prin reactiile sale stabile la virare si rezistenta scazuta la rulare.



Modelul a obtinut rezultate excelente si in Germania. Dupa castigarea locului intai anul trecut, in cadrul testului ACE Lenkrad, aceasta a fost inclusa de catre publicatia Auto Bild Allrad intr-un test comparativ cu opt anvelope all-season destinate echiparii vehiculelor tip SUV. Nokian Weatherproof s-a clasat pe locul al treilea si a obtinut calificativul „Bine” pentru dimensiunea 225/50 R17. Dintre toate anvelopele concurente, aceasta a obtinut cele mai bune rezultate pe zapada, acestea fiind comparabile cu cele ale unei anvelope de iarna standard. In plus, a obtinut rezultate exceptionale pe carosabil umed si a punctat si la capitolul silentiozitate.