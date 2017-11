News | 2017

P3 a sarbatorit astazi predarea unui nou depozit catre clientul sau, E van Wijk. Proprietatea logistica de 13.900 m2 este o cladire de clasa A care include sisteme eficiente energetic, unitati de racire, izolare suplimentara a acoperisului, recuperare de caldura si iluminat cu LED-uri pentru consum redus. De asemenea, include 400 m2 de birouri. „Ne bucuram sa predam aceasta noua cladire partenerului nostru E van Wijk. Depozitul 6 este inca un pas in implementarea planurilor noastre ambitioase de expansiune in Romania. Alte doua cladiri vor fi livrate pana la finalul acestui an. Scopul nostru este de a crea cel mai important hub logistic din zona Bucurestiului”, a spus Sinziana Pardhan, Country Head al P3 Romania.



In depozit va lucra o echipa de 40 de persoane va lucra in cadrul depozitului si se va ocupa de distributia a in medie 15.000 de paleti pe luna. Capacitatea de depozitare este de 18.000 de paleti, oferind posibilitatea de stocare pe sol si pe rafturi, iar depozitul este certificat cu ISO 9001, ISO 14001 si ISO 22000. Cladirea este impartita in doua sectoare, pentru zonele de temperatura ambientala si controlata, oferind posibilitatea de a pastra si produse alimentare. Logistic E Van Wijk se concentreaza pe clienti din diferite industrii, cum ar fi electronice, alimente, retail, agro-business, marketing, constructii si altele, oferind o gama variata de servicii, de la manevrarea IN si OUT a paletilor, la preluarea, impachetarea si infolierea lor, iar lista poate continua. Si nu in ultimul rand, biroul din Bucuresti gestioneaza o parte importanta a businessului de transport, precum transportul international, regional, intern si distributia din Romania si de pe piata europeana. „Logistic E van Wijk este un furnizor european de servicii integrate de transport si logistica, cu o experienta de 25 de ani in Romania. Angajamentul nostru fata de clienti este subliniat de modelul nostru de business care este sustenabil, sigur si foarte flexibil, livrand mereu cele mai bune solutii pentru provocarile lor zilnice. In Romania avem 400 de angajati, 185 de camioane, 20.000 m2 de spatiu de depozitare in Bucuresti, Cluj-Napoca si Arad. Extinderea centrului nostru operational de la Bucuresti arata angajamentul nostru fata de piata romaneasca. Impreuna cu P3 vom sprijini clientii nostri sa-si dezvolte afacerile”, declara Tudor Iuga, Branch Manager, Logistic E van Wijk.

P3 are, in acest moment, un total de 319.000 m2 in 12 depozite din parcul P3 Bucharest. Situat la doar 13 km de centrul orasului, parcul P3 Bucharest se afla pe soseaua de centura a orasului, care ofera acces usor la toate cele 6 sectoare din Bucuresti, la Aeroportul International Henri Coanda (22 km) si la autostrada A2. P3 va livra doua noi cladiri in parcul P3 Bucharest pana la finalul anului si incearca sa se extinda atat in Bucuresti, cat si in partea centrala si de vest a tarii.