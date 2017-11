News | 2017

06.11.2017 / Trafic Media Detalii

OLX Group lanseaza Tradus.com, o noua platforma globala, dedicata vehiculelor comerciale si echipamentelor noi si rulate. Platforma poate fi accesata de oriunde in lume si reprezinta strategia companiei de a modela piata de utilaje grele.



Tinand cont de faptul ca in Romania in primele noua luni din 2017 au fost tranzactionate 1.292.000 de utilaje grele second-hand, depasind rezultatele intregului an 2016, Institutul National de Statistica arata o crestere semnificativa a preferintei pentru echipamentele folosite (utilajele agricole reprezentand doua treimi din numarul total). Prin echilibrarea relatiei cerere-oferta, Tradus abordeaza oportunitatea generarii unui nou business pe piata locala unde OLX Group a castigat deja leadership prin OLX si Autovit.ro.

Platforma le permite partilor interesate sa compare masini si echipamente din toata lumea si sa gaseasca noi clienti la nivel global. Aceasta este disponibila in 10 limbi: engleza, olandeza, poloneza, romana, portugheza, rusa, spaniola, italiana, franceza si germana.

Tradus vine la pachet cu Tradus PRO, un instrument de business pentru profesionistii care isi doresc sa publice stocurile disponibile pe diverse website-uri din alte tari decat cea in care isi desfasoara activitatea. Astfel, OLX Group isi reafirma pozitia fata de segmentul afacerilor mici si mijlocii, sustinand spiritul antreprenorial si conectand utilizatorii cu oportunitati globale. Serviciile B2B sunt gratuite in primul an si includ o caracteristica unica pe piata care le permite utilizatorilor sa republice anunturile pe alte platforme globale ale OLX Group si alte website-uri internationale partenere.