06.11.2017 / Trafic Media Detalii

Compania austriaca avand sediul in Kundl, dar care are birouri si in Germania, Cehia, Polonia si Romania, este prezenta pe piata de peste 54 de ani, dispune de 5.000 m2 de spatii de depozitare, opereaza 126.000 de incarcaturi pe an si in urma acestei achizitii, realizate prin intermediul Hochstaffl Nutzfahrzeuge GmbH, isi va extinde flota care numara acum 605 vehicule.



Modelele Lightplus de la Kögel se caracterizeaza prin greutate proprie redusa si au cadru exterior nou in dotarea standard, ceea ce permite fixarea incarcaturii in cadrul exterior perforat din otel VarioFix cu ajutorul unor grile de aluminiu. Cele 13 perechi de dispozitive de ancorare din dotarea standard au carlige de prindere pe laturi, pentru o manevrare mai usoara, si au o forta de tractiune de 2.500 kg. Peretele frontal si stalpii de la colturile din fata si din spate si portalul usii spate sunt din aluminiu.

Pentru a reduce si mai mult greutatea proprie fata de varianta Light standard, Unterer Logistics a optat pentru cadru din aluminiu al acoperisului, si noua siruri de grile de aluminiu permit ancorarea si mai buna a marfurilor. Podeaua este protejata cu ajutorul unei planse de 720 mm lungime, din otel, montate deasupra barei spate, iar peretele spate este protejat la interior de un panou de 2 mm grosime si 1.250 mm inaltime, din otel galvanizat. In plus, pentru si mai multa protectie la impact, partea din spate este echipata cu tampoane de cauciuc, iar pe lateral exista o consola laterala de 8 mm grosime, care se extinde pe intreaga latime.