Denisson Energy, initiatorul si coordonatorul proiectului CNG Romania, a participat, intre 3 si 6 octombrie 2017, la Forumul International de Gaz de la Sankt Petersburg (SPIGF), care a ajuns la a saptea editie. Alaturi de liderii mondiali ai pietei petrolului si gazului, reprezentanti ai centrelor de inovare si institute de design, experti in industrie, academicieni, sefi de universitati specializate si institutii de cercetare, Denisson Energy a fost reprezentat de Dumitru Becsenescu, presedintele Antares Group si al Asociatiei Gazului Natural pentru Vehicule (NGVA Romania).



An de an, la SPIGF sunt dezbatute problemele actuale ale industriei gazelor naturale, liderii acesteia luand decizii cu impact direct si imediat asupra pietei mondiale a gazelor. Unul dintre punctele centrale ale forumului a fost conferinta Experienta Mondiala Privind Utilizarea Gazului Natural pentru Transport: Tendinte; Securitate si Siguranta; Sustenabilitate, organizata de NGV Italia. In cadrul acesteia, experti de top ai companiilor de productie, precum si ai mai multor ministere si asociatii din industrie au prezentat cele mai bune practici internationale de utilizare a gazelor naturale drept combustibil alternativ.

Dumitru Becsenescu a fost invitat special in calitate de initiator al proiectului CNG Romania pentru a prezenta proiectul primei retele de statii de alimentare cu CNG de la noi din tara si pentru a vorbi despre situatia NGV (Natural Gas Vehicle) pe plan national si regional.

Forumul a fost puternic sustinut de autoritatile federale si regionale ruse - Ministerul Energiei, Ministerul Industriei si Comertului, Ministerul Transporturilor, Administratia din Sankt Petersburg - dar si de asociatiile din industria de profil din Federatia Rusa si din strainatate. Printre asociatiile prezente s-au numarat NGVA Europe - reprezentata de secretarul general Andrea Gerini - dar si NGV Systems Italy - prin Mariarosa Baroni, presedinta sa.