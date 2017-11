News | 2017

06.11.2017

Toyota Romania a initiat un parteneriat cu UniCredit Leasing sub umbrela brandului „Inchcape Finance Romania”, parteneriat care faciliteaza accesul clientilor la autovehiculele hibride de pe piata romaneasca. Toyota are intentia de a reduce cu peste 90% emisiile de CO 2 ale tuturor vehiculelor pana in anul 2050, prin lansarea si dezvoltarea unor tehnologii prietenoase cu mediul. Promisiunea lor pentru clienti este sa imbunatateasca performanta tehnologiei hibrid, sa scada costurile si sa extinda linia de produse cu sistem hibrid de propulsie.



Sistemul hibrid de la Toyota combina doua surse de putere pentru a asigura propulsia. Prin combinarea unui motor termic, pe benzina, cu un motor electric, sunt exploatate din plin atuurile ambelor surse de energie: putere, pe de o parte, si eficienta ridicata in exploatare, pe de alta parte. Gama aceasta include masini de oras (Yaris Hybrid), masini compacte agile (Auris Hybrid), crossover-e elegante (Toyota C-HR Hybrid), consacratele SUV-uri (RAV4 Hybrid) si hibride precum Prius. Acestora li se alatura marca Lexus cu o gama de opt modele hibride.

UniCredit Leasing pune la dispozitie solutii de finantare complete pentru clientii Toyota Romania si reteaua sa de dealeri. Acestea sunt personalizate in functie de nevoile clientilor si se adreseaza celor care achizitioneaza autovehicule noi (marcile Toyota si Lexus), autovehicule rulate (toate marcile), vehicule comerciale usoare (LCV Toyota), servicii de reparatii (mecanica, electrica, tinichigerie, vopsitorie etc.), dar si piese de schimb.