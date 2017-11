News | 2017

Asociatia Transport en Logistiek Vlaanderen a redactat un punct de vedere pe marginea noului Pachet Rutier, ce urmeaza a fi dezbatut in Parlamentul European, iar noi va vom prezenta in zilele urmatoare principalele idei continute in acesta.

In ceea ce priveste cabotajul, reprezentantii TLV considera ca definitia lui - „transport national cu titlu oneros efectuat temporar intr-un stat membru UE, care implica transportul de la ridicarea marfurilor la unul sau mai multe puncte de incarcare pana la livrarea lor la unul sau mai multe puncte de livrare, mentionate in scrisoarea de trasura“ - este clara, ceea ce este foarte bine, deoarece interpretarea difera de la un stat membru la altul si adesea este dificil pentru firme sa stie ce definitie sau interpretare aplica fiecare tara.



Propunerea Comisiei in ceea ce priveste cabotajul este ca „odata ce au fost livrate marfurile transportate in cursul unui transport international dintr-un alt stat membru sau dintr-o terta tara in statul membru gazda, transportatorii mentionati la alineatul (1) sunt autorizati sa efectueze, cu acelasi vehicul sau, in cazul unei combinatii, cu acelasi autovehicul, operatiuni de cabotaj in statul membru gazda sau in state membre invecinate. Ultima descarcare in timpul unei operatiuni de cabotaj are loc in cinci zile de la ultima descarcare din statul membru gazda in cursul transportului international respectiv.“

Se poate concluziona ca perioada de cinci zile reprezinta o liberalizare a cabotajului, arata belgienii, dar TLV nu este in favoarea acestui lucru, argumentand ca piata nu este pregatita pentru o liberalizare ampla. Si, atata vreme cat nu exista o armonizare sociala, liberalizarea cabotajului nu este agreata de asociatia belgiana, care, in concluzie, vrea sa se mentina reglementarile actuale privind cabotajul, reglementari care prevad ca „odata ce marfurile transportate in cursul unui transport international au fost livrate, transportatorilor li se permite sa efectueze cu acelasi vehicul sau, in cazul unei combinatii cuplate, cu acelasi autovehicul, pana la trei operatiuni de cabotaj in urma transportului international dintr-un alt stat membru sau dintr-o tara terta in statul membru gazda. Ultima descarcare in timpul unei operatiuni de cabotaj inainte de plecarea din statul membru gazda se efectueaza in sapte zile de la ultima descarcare din statul membru gazda in cursul transportului international.“

In termenul prevazut la primul paragraf, operatorii de transport rutier pot efectua unele sau toate operatiunile de cabotaj permise in conformitate cu acest paragraf in orice stat membru, cu conditia ca ele sa fie limitate la o operatiune de cabotaj per stat membru in termen de trei zile de la intrarea fara incarcatura pe teritoriul statului membru respectiv.

Transportul international prin care se intra in acea tara trebuie sa vizeze, in opinia TLV, un transport international intre doua state membre UE, asociatia nefiind de acord cu faptul ca transportul dintr-o tara terta conduce, de asemenea, la cabotaj. Transportatorii trebuie sa poata furniza dovezi clare despre transportul international anterior, iar acestea pot fi transmise sau depuse electronic pe durata verificarii in trafic.