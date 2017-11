News | 2017

06.11.2017 / Trafic Media Detalii

In 2016, prin intermediul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca au plecat din tara un numar de 1.028 soferi profesionisti romani. Asta in conditiile in care la intern, in baza de date a ANOFM, cererea pentru diverse categorii de soferi era, la finalul lunii septembrie, de 849 de locuri de munca vacante.



Potrivit legislatiei romanesti si a celei europene care se aplica in statele membre, singurele forme legale prin care cetatenii romani pot desfasura activitati in domeniul transportului rutier in afara granitelor sunt in numar de trei: angajare directa, detasare transnationala conform prevederilor Legii nr. 16/2017 si prin selectare si plasare pe teritoriul statului gazda de catre agentii de ocupare a fortei de munca care desfasoara astfel de activitati. Prin urmare, am obtinut de la Ministerul Muncii raspunsuri privind numarul de soferi plasati in alte state prin intermediul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, cifrele fiind furnizate de catre specialisti din cadrul Directiei de Control Relatii de Munca. Potrivit sursei citate, anul trecut au fost plasati pe teritoriul altor state un numar de 1.028 de conducatori auto profesionisti, iar in primele trei luni din 2017 numarul s-a ridicat la 138. Totodata, prin intermediul retelei EURES, care promoveaza toate ofertele de locuri de munca primite de la angajatorii europeni, in perioada 2016 - iulie 2017 au fost angajate numai cinci persoane, patru in Germania – 1 stivuitorist si 3 lucratori in depozit, si una in Marea Britanie, ca sofer de camion cu un contract de 2 luni, avand un salariu de 8 lire brut/ora. „Salariul unui lucrator in transporturi, in UE, difera in functie de stat, angajator, atributii si variaza intre 10 – 14 euro/brut/ora, la care se adauga diverse beneficii oferite, dupa caz. Domeniile principale de ocupare a lucratorilor plecati prin reteaua EURES sunt: agricultura (muncitori necalificati), asistenta medicala (in principal ingrijitori la domiciliu), hotelier - gastronomie“, mai arata Ministerul Muncii in raspunsul catre solicitarea revistei Tranzit. Totodata, in baza de date a ANOFM erau inregistrate, la 25 septembrie 2017, un numar de 849 de locuri de munca vacante pentru diverse categorii de soferi, oferta fiind actualizata in timp real, putand fi vizualizata pe site-ul ANOFM (www.anofm.ro), la sectiunea „Locuri de munca” (http://www2.card-profesional.ro/). In ceea ce priveste cererea de soferi inregistrata de companiile europene prin intermediul ANOFM, aflam astfel ca sunt puse la bataie 191 de posturi pentru soferii romani, din care 150 conducatori autobuz in Malta, 1 sofer camion in Germania, 8 soferi cap tractor si 30 soferi autobuz in Republica Ceha, 1 sofer/specialist carnaval in Norvegia, 1 sofer CE cu experienta in utilizarea macaralei in Belgia.