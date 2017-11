News | 2017

06.11.2017 / Trafic Media Detalii

WebEye Romania, parte a grupului WebEye Telematics Group din Ungaria, implineste 10 ani de activitate pe plan local, perioada in care a inregistrat o crestere a afacerii de la 200.000 de euro la peste 3 milioane de euro, avand in prezent un portofoliu consolidat de peste 900 de clienti, care detin in total peste 11.000 de unitati telematice active.



Compania locala, cu sediul la Oradea, a reusit anul acesta a reusit sa castige clienti importanti in Romania si sa isi diversifice oferta, astfel ca mizeaza in continuare pe cresterea afacerilor, in timp ce la nivel global, grupul s-a extins peste Ocean, deschizand un birou in SUA. „Au fost ani intensi, care marturisesc ca nu stiu cand au trecut. Imi amintesc ca acum zece ani, cand WebEye a ales Romania ca punct de plecare pentru extinderea internationala, clientii nostri nu prea reuseau sa ne pronunte numele. Astazi trag speranta ca lucrurile stau mai bine pentru ca, iata, WebEye a reusit sa isi faca loc pe piata locala si sa creasca an de an. Ma bucura ca afacerea din Romania este cea mai performanta din grup, dupa Ungaria, si am elemente care imi dau motive sa fiu optimist pentru cel putin inca zece ani”, a spus Levente Gall, Directorul General al WebEye Romania.

La inceput, compania care ofera solutii telematice transportatorilor a avut drept clienti firme precum Rozoti Spedition, Proges/Pankarpathia, Stokker Logistics. A urmat, spre sfarsitul anului 2008, semnarea contractului cu Edy Spedition, care le vremea aceea avea o flota de 800 de camioane. „Este important sa castigi noi clienti, mai ales astazi cand piata este saturata, majoritatea transportatorilor utilizand deja o solutie telematica. Dar consider ca este la fel de important sa reusesti sa iti fidelizezi clientii si ma bucur ca avem numerosi clienti cu care lucram din primul an, pe care i-am vazut dezvoltandu-se odata cu noi”, a mai spus Levente Gall. Astazi, compania foloseste WebEye2, o platforma de servicii cu un design nou, WebEye dashboard, cu facilitati noi, care ofera solutii personalizate in functie de cerintele fiecarui client. Practic, WebEye2 elimina vechiul sistem cand clientii trebuia sa aleaga dintr-o gama de pachete. Portofoliul actual de clienti al WebEye Romania include, printre altele, companiile Dianthus, Grifon, Ahead Logistics, BKN Tir Line, Corsaru Rosu, Geladi, Ice Age, LuxorComp, Agexim Spedition, Polach, Tabita Tour, MCA Invest, MVT Logistik, Naio Logistics, Ost Transport, Genova, Transolut, Luar, Speedline, Maracana, LPX Trans, Havi Logistic, Bontrans, Blue River, Eurolines/ Rombus. WebEye are in prezent 50 de angajati in birourile sale din Oradea (2008), Timisoara (2010), Sibiu (2013), Bucuresti (2015), Suceava (2016), Cluj (2017) si Brasov (2017).