08.11.2017 / Trafic Media Detalii

Dupa preluarea de catre Faymonville Group, Cometto, producator de vehicule autopropulsate, modulare si industriale, a lansat un nou model cu axe modulare, MGSL, pentru incarcaturi de la 50 la 5.000 t. Cu ajutorul lui clientii pot atinge cea mai mare flexibilitate si pot transporta bunuri dintr-o mare diversitate de industrii, atat pe sosele, cat si off-road sau in incinta fabricilor. Suprafata de incarcare este ranforsata, iar momentul de torsiune este, asa cum declara reprezentantii companiei, cel mai mare de pe piata, fiecare axa avand o greutate tehnica incepand de la 45.000 kg la o viteza de 0,5 km/h.



Noul vehicul este si usor de manevrat datorita axelor pendulare avand cursa de 600 mm, care permit si aderenta foarte buna la sol si distribuirea egala a presiunii in anvelope chiar si in cele mai dificile conditii, mentinind platforma aproape la orizontala, si datorita boghiului pivotant cu unghi de virare de 60O. Iar compensarea axelor permite o distributie foarte buna a incarcaturii. Inclinarea drumului poate fi compensata usor datorita cursei mari a cilindrilor.

MGSL ofera interoperabilitate foarte buna cu vehicule identice de la mai multi producatori, iar diversitatea de combinatii, alaturi de operarea prietenoasa, il face nu doar flexibil, ci si economic pentru sarcinile grele de transport. Iar datorita numeroaselor optionale disponibile vehiculul poate fi adaptat rapid la orice cerinte de transport. In plus, software-ul COSMO supravegheaza incarcarea pe axe si momentele de torsiune.