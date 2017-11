News | 2017

08.11.2017 / Trafic Media Detalii

Pentru ca una dintre marile probleme cu care se confrunta transportatorii romani este legata de numarul insuficient de forta de munca disponibila pe plan local, am incercat sa aflam care sunt conditiile legale pentru a putea angaja soferi non-comunitari, asa cum sunt, de pilda, cei din Republica Moldova sau Ucraina.



Potrivit Ministerului Muncii, in prezent, accesul cetatenilor straini pe piata muncii din Romania este reglementat de O.G. nr.25/2014, care priveste incadrarea in munca si detasarea, si de O.U.G. nr.194/2002, privind regimul strainilor in Romania. Primul pas pe care trebuie sa il faca un angajator este sa depuna o cerere la Inspectoratul General pentru Imigrari pentru obtinerea avizului de angajare. Cererea va fi insotita de un set de documente, printre care o adeverinta eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza are sediul angajatorul, adeverinta care atesta disponibilitatea fortei de munca pentru postul vacant. Legislatia romaneasca prevede ca incadrarea cetatenilor non-UE pe locurile de munca vacante este posibila numai daca acestea nu au putut fi ocupate de cetateni romani, de cetateni ai statelor membre ale UE/SEE, ai Confederatiei Elvetiene sau de catre un strain titular al dreptului de sedere pe termen lung pe teritoriul Romaniei. „Mentionam faptul ca, odata declarata oferta de munca la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, aceasta este preluata implicit de portalul european al locurilor de munca vacante EURES, asigurandu-se vizibilitatea ofertei la nivel european. Dupa analiza dosarului depus de angajator pentru incadrarea unui cetatean non-UE, Inspectoratul General pentru Imigrari elibereaza angajatorului autorizatia de munca pentru persoana respectiva“, se arata in raspunsul primit de la Ministerul Muncii. Tot legea, mai precis HG 35/2017, spune ca pentru 2017 a fost stabilit un numar maxim de 5.500 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detasare, din care 3.000 de lucratori permanenti si 700 detasati. Cu alte cuvinte, soferii profesionisti din tari precum Moldova sau Ucraina, care vor sa munceasca in Romania, nu pot depasi numarul maxim pentru cele doua categorii enumerate mai sus.