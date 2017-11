News | 2017

In UE au fost inmatriculate un total de 629.228 de vehicule cu propulsie alternativa (AFV) in primele noua luni din 2017 (+42,1% fata de 2016). In al treilea trimestru din 2017, cererea de AFV a continuat sa creasca in UE, astfel, inmatricularile au crescut cu 51,4% comparativ cu perioada similara din 2016, fiind inmatriculate un numar de 211.635 AFV (6,2% din totalul inmatricularilor de autoturisme noi in acest trimestru).



Vehiculele electrice (ECV) au reprezentat 1,6% din totalul vanzarilor de autoturisme noi (+55,3%). Inmatricularile de vehicule hibride (HEV) crescut semnificativ cu 59,7%, iar vehiculele propulsate de propan sau gaz natural au inregistrat cresteri de 30,6%, in special cele care folosesc GPL(+38,1%).

In Romania, au fost inmatriculate 97 vehicule electrice (crestere +321,7% fata de primele noua luni din 2016) si 1469 hibride (crestere de +114,8% fata de aceeasi perioada din 2016).