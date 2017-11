News | 2017

08.11.2017 / Trafic Media Detalii

„Licitatia pentru achizitia de material rulant nou, pentru transportul de pasageri, se va organiza in octombrie 2018, cand se va finaliza documentatia necesara”, a declarat presedintele Autoritatii de Reforma Feroviara (ARF), Marian Paun.

Desi termenul anuntat initial pentru achizitia de material rulant nou pentru CFR Calatori era catre sfarsitul lui 2017, ARF, responsabila de acest proiect, a devansat termenul, astfel ca abia in octombrie 2018 vom putea vedea publicata licitatia in cauza.



ARF, institutie recent creata ca urmare a recomandarilor din Master Planul General de Transport, are misiunea principala de a eficientiza domeniul cailor ferate. Printre aceste obiective se numara si achizitia de material rulant nou - automotoare diesel si electrice, locomotive si vagoane. Institutia a fost infiintata la propunerea Ministerului Transportului cu scopul unic de a accelera investitiile in material rulant nou din fonduri UE si este singurul beneficiar al sumei de 400 de milioane euro, disponibila prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), pentru achizitia de material rulant pentru transportul de pasageri.

Demararea procedurii de achizitie publica trebuia facuta dupa operationalizarea Autoritatii de Reforma Feroviara, adica dupa iunie 2017, Romania facand astfel dovada indeplinirii unor conditionalitati pentru sectorul feroviar, in vederea atragerii de fonduri europene.

Lipsa achizitiei de material rulant genereaza incapacitatea sistemului feroviar de a prelua nevoia de mobilitate a cetatenilor, prin scaderea numarului de pasageri/km cu pana la 75% pana in 2030 conform unei prognoze efectuate de CFR Calatori in baza tendintelor de pe piata, in timp ce datele din Master Planul General de Transport sugereaza un declin de 21% in 2020 si de 40% pana in 2030.

In prezent CFR Calatori, detine un parc activ de 870 de vagoane si 127 automotoare, iar din 2011 nu mai primeste subsidii pentru achizitia de material rulant.