News | 2017

09.11.2017 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 3

Detinator al centurii WBO la box si campion national la raliu în 2003, Mihai Leu a anuntat la Salonul Auto Bucuresti ca tinteste titlul in Campionatul National de Viteza in Coasta in 2018. Dupa pozitia de Manager Tehnic al UniCredit Leasing Motorsport Team anul trecut, el revine la volan, iar bolidul pe care il va pilota este un Ferrari 458 Challenge.



„Am avut o experienta foarte frumoasa in acest an, cand am lucrat alaturi de duo-ul Adi Teslovan-Cseh Vajk Imre in Campionatul National de Raliuri, insa simt ca locul meu este in continuare in spatele volanului. Vreau sa incep o noua etapa in cariera mea sportiva, acum, la 49 de ani, pentru ca simt ca pot face in continuare performanta la cel mai inalt nivel.”, a declarat Mihai Leu.

Participarea in editia de anul viitor a Campionatului National de Viteza in Coasta reprezinta a doua etapa a proiectului UniCredit Leasing Motorsport Team, principala investitie in motorsport a UniCredit Leasing.