… unde se vor asambla prelate si dube si unde pe viitor va fi operationala si o linie pentru basculante. Pentru inceput aici se vor produce 3.400 de unitati pe an, dar capacitatea se poate ajusta foarte usor, pentru flexibilitate cât mai mare. Componentele vor fi livrate de la centrele din Germania, iar numarul pieselor produse local va creste treptat, pe masura ce se vor respecta cerintele stricte de calitate impuse astfel incât vehiculele care provin de aici sa se ridice la standardelor celor realizate in Germania.



Inaugurarea acestui centru de productie este o dovada a importantei pe care Schmitz o acorda pietei din Turcia, care, in ciuda volatilitatii ei, trece de 20.000 de semiremorci noi pe an, din care circa jumatate sunt modele ce exista si in oferta producatorului german. Acesta spera ca odata cu noua investitie sa ajunga la o cota de piata de circa 30%, similara mediei sale europene, mai ales ca intensificarea activitatii in Turcia ii va permite sa ofere o gama larga de solutii inovatoare de transport si servicii personalizate: finantare, livrare de piese de schimb 24/7, retea de service-uri partenere, solutii telematice si vânzari de vehicule rulate.

Fabrica din Turcia este a zecea deschisa de Schmitz in Europa si Asia si a fost inaugurata dupa ce cu un an in urma producatorul german preluase importurile de la partenerul sau de service din Turcia, ENKA, si isi stabilise propriul birou in aceasta tara.