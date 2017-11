News | 2017

09.11.2017 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 1

P3, investitorul si dezvoltatorul pan-european de proprietati logistice, l-a numit pe Cristian Vasile ca Property Manager in Romania, care va avea responsabilitatea de a gestiona depozitele din parcul P3 Bucharest - avand in acest moment un total de 319.000 m2 in 12 depozite.

Vasile are o vasta experienta in managementul proprietatilor, fiind implicat in ultimii 10 ani in toate aspectele de gestionare si imbunatatire a activelor imobiliare, de la relatia cu chiriasii la intretinerea cladirilor si performanta comerciala. „Credem ca prin backgroundul si experienta acumulata, Cristian ne va oferi suportul de care avem nevoie pentru a continua sa gestionam cu succes proprietatile din parcul P3 Bucharest si sa oferim servicii excelente pentru a sprijini activitatea chiriasilor nostri“, spune Sinziana Pardhan, Country Head P3 in Romania.



Vasile are o diploma la Facultatea de Inginerie Aerospatiala si o diploma de master cu specializarea in Constructii aerospatiale, ambele la Universitatea Politehnica din Bucuresti. A lucrat timp de trei ani la Arpien Aviation Services, unde s-a ocupat de dezvoltarea, coordonarea si administrarea achizitiei de piese de schimb si distribuirea de piese de schimb la client. In ultimii zece ani a fost property manager la Building Support Services si White Star Retal Estate, gestionand parcuri industriale de 180.000 m2. „Ma simt onorat sa fac parte din echipa P3 in Romania. Este o oportunitate extraordinara sa gestionez cel mai mare parc logistic din Bucuresti”, spune Cristian Vasile.

Situat la doar 13 km de centrul orasului, parcul P3 Bucharest se afla pe soseaua de centura a orasului, care ofera acces usor la toate cele 6 sectoare din Bucuresti, la Aeroportul International Henri Coanda (22 km) si la autostrada A2. P3 va livra doua noi cladiri in parcul P3 Bucharest pana la finalul anului si incearca sa se extinda atat in Bucuresti, cat si in partea centrala si de vest a tarii.