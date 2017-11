News | 2017

09.11.2017 / Trafic Media Detalii

Dezvoltatorii de spatii logistice si industriale apreciaza ca piata isi va mentine tendinta de crestere si in 2018, obiectivul principal ramanand Capitala. In cadrul forumului Business Mark, reprezentantii P3 si CTP au fost de acord ca si anul viitor ponderea intre proiectele BTS („build to suit”) si cele construite speculativ va fi echilibrata. De altfel, in ultimele 18 luni s-a dovedit ca este rentabil sa construiesti speculativ, a declarat Sinziana Pardhan, director P3 Romania.



In acelasi timp, capacitatea de a livra constructii este mai mica decat cererea, astfel ca pana se finalizeaza un proiect, spatiul este deja inchiriat aproape in totalitate. Principalul motor de crestere va fi segmentul de comert online, chiar daca dimensiunea acestuia pe piata romaneasca este inca mica comparativ cu celelalte state europene. In acelasi timp, vin cereri si din partea utilizatorilor de spatii care au devenit neconforme cu nivelul tehnologic al solicitarilor, a explicat Ana Dumitrache, director CTP Romania.

Contextul economic din ultimii ani favorizeaza dezvoltarea sectorului industrial si logistic. Totusi, schimbarile regimului fiscal genereaza incertitudine, iar investitorii straini au probleme in bugetarea urmatoarelor proiecte, preferand sa astepte pana la clarificarea situatiei.