2017

10.11.2017

Ekol Franta a infiintat, de curand, doua noi filiale. In contextul unei cresteri continue a companiei in Franta, incepand cu August 2016 si al unei pozitii strategice in planul de dezvoltare Ekol, noile filiale vor acoperi majoritatea activitatilor ce tin de sectorul logistic. „Una din filiale a fost deschisa in Paris si se va focusa pe oferirea de servicii de distributie interna si transport international. Facilitatea are 1.600 m2 spatiu depozitare, o parcare pentru 20 de camioane si un garaj de camioane grele care va permite mentenanta vehiculelor. De asemenea, filiala va coordona conexiunea feroviara intre Paris si Sete si va dezvolta mai multe conexiuni catre nordul Europei” - a declarat Tuğrul Sarıkahya, Country Manager Ekol Franta.



Cea de-a doua filiala se afla in Lyon. Echipa de aici va contribui la furnizarea serviciilor de distributie interna si transport international. Filiala va fi o agentie de transport de marfa si va absorbi fluxurile din toate directiile. De asemenea, va fi specializata in operatiuni de cross dock si servicii express. Operatiunile vor fi usor de gestionat datorita unui spatiu de depozitare de 2.000 m2 si a unei parcari pentru 20 de camioane, venind, astfel, in intampinarea nevoilor clientilor. Filiala din Lyon va oferi si servicii vamale. „Scopul filialei Ekol Lyon este de a crea noi conexiuni cu tarile din Europa de Est si de Sud.” - a adaugat Tuğrul Sarıkahya.

Ekol furnizeaza servicii in Franta incepand cu anul 2012. Cu o rata de crestere de 90% inregistrata in 2016, Ekol Franta ofera conexiuni rutiere, maritime si feroviare. Nava Ro-Ro detinuta de Ekol, Ayshe, care este cea mai rapida din lume, ajunge in Sete din Izmir, conectand, astfel, Franta de Turcia si Orientul Mijlociu. De asemenea, Ekol dezvolta conexiuni intermodale, iar unul din trenurile bloc operate de companie leaga Sete de Paris.