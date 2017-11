News | 2017

10.11.2017 / Trafic Media Detalii

FAN Courier lanseaza o noua optiune de livrare a produselor comandate online prin care clientii preiau integral controlul livrarilor. Serviciul se numeste eBOX si ofera posibilitatea clientilor sa aiba acces la lockere 24 de ore 7 zile din 7.



„eBOX este cea mai noua optiune de livrare pusa la dispozitia clientilor al caror apetit pentru cumparaturi online este nu doar in continua crestere, ci se si intrepatrunde cu nevoia crescuta de mobilitate. Este o solutie facila prin care clientii, care nu vor sau nu pot astepta curierul la adresa, isi pot organiza programul zilei fara sa mai tina cont de ruta si programul acestora. Lockerele sunt amplasate in locuri cu acces 24/7, astfel coletul poate fi ridicat la orice ora, timp de 7 zile. Este de asemenea o solutie de eficientizare a livrarilor pentru noi, curierii nostri nemaifiind nevoiti sa revina la adresa de mai multe ori, pentru a putea efectua livrarea, daca la prima atingere clientul nu a fost gasit la adresa sau daca a cerut livrarea la o ora ce nu se afla in programul de lucru al curierilor”, a declarat Roxana Magopet, Marketing&PR Manager FAN Courier.



Cum functioneaza serviciul

Clientul care face cumparaturi online va avea la dispozitie pe website-ul comerciantului partener optiunea de livrare eBOX si poate opta pentru aceasta solutie de livrare, alegand lockerul cu cea mai convenabila amplasare. Pentru primul an de functionare, serviciul ofera doar optiunea de ”pick-up”, ceea ce inseamna ca destinatarul isi poate ridica expeditia deja achitata si fara ramburs. Ulterior, FAN Courier va introduce optiunea de ”drop off”, permitand si trimiterea de colete sau plicuri.

„Am instalat deja primele 10 lockere din Bucuresti langa intrarea in Mall Promenada si statiile Petrom Muncii, Dr. Herescu, Drumul Taberei (Brasov), Brancoveanu, Militari, Fundeni, Ferentari, Virtutii si Straulesti”, a explicat Roxana Magopet. Odata lansata comanda online si aleasa optiunea de livrare, expeditiile sunt preluate de reprezentantii FAN Courier si, intr-un termen mediu de 24 de ore sunt depuse de acestia in lockerele eBOX alese de clienti. La expeditor, sistemul eticheteaza automat trimiterea dupa dimensiune(S, M, L), iar in momentul in care este intocmit AWB-ul, in sistemul FAN Courier se rezerva o caseta in functie de marimea aleasa.

Imediat ce expeditiile sunt disponibile in automate, destinatarii primesc prin SMS sau email un cod secret de colectare (PIN) dar si alte informatii necesare ridicarii expeditiilor. Tot ceea ce au de facut clientii este sa introduca pe ecranul tactil al lockerelor, codul PIN primit prin SMS/email plus numele si semnatura, operatiunile fiind intuitive si foarte usor de parcurs. La plecarea din depozitul FAN Courier, sistemul avertizeaza lockerul, astfel ca de la depunerea trimiterii, sistemul are deja toate datele despre coletul care trebuie predat, identitatea curierului si parola cu care acesta deschide si inchide eBOXul. Ajuns la locker, curierul se identifica cu ID si parola, se logheaza si selecteaza optiunea de predare colete. Dupa ce preda coletul, compartimentul se inchide iar sistemul genereaza automat un cod unic de colectare care este trimis beneficiarului prin email si SMS. Curierul nu poate depune o alta trimitere intr-un compartiment decat dupa ce prima depunere este perfect securizata. In cazul in care clientul a selectat eronat dimensiunea coletului, curierul are posibilitatea de a alege manual un alt compartiment.

Pe baza SMS-ului sau a emailului primit, clientul isi poate ridica trimiterea de la lockerul pe care l-a ales: tasteaza codul unic de colectare primit, semneaza electronic pe ecranul tactil si isi ridica expeditia.

Optiunea eBOX se bazeaza pe un mecanism facil si intuitiv de functionare si este perfect securizat, fiind produs de compania austriaca KEBA. Lockerele sunt instalate in zone controlate si sunt prevazute cu alarma si sisteme antiefractie.

„Serviciul eBOX este bazat pe experienta KEBA de 16 ani in domeniul automatizarii serviciilor logistice prin proiecte desfasurate in intreaga lume. Astazi, KEBA este lider de piata cu mai mult de 5.000 de sisteme instalate. Suntem mandri ca alaturi de FAN Courier am construit acest proiect inovator ce va aduce clientilor o experienta sigura, placuta si comoda atunci cand se bucura de momentul cumparaturilor”, a declarat Elena Ionescu Turda, Director General al KEBA Romania.