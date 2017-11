News | 2017

Goodyear Tire & Rubber Co. va continua sa-si puna in aplicare strategia pe termen lung, in ciuda provocarilor din al doilea si al treilea trimestru din 2017 - printre care reducerea volumelor de anvelope de inlocuire, reducerea productiei auto si o crestere de peste 30% a costurilor de fabricare a materiilor prime - asa cum a declarat presedintele si CEO-ul Richard J Kramer. „Continuam sa ne concentram asupra oportunitatilor de crestere a profitabilitatii, inclusiv a modelului nostru de afaceri, care aliniaza toate activele de la fabrica la consumatorii ce aleg Goodyear, atat prin mediul online, cat si la vanzarea cu amanuntul.“



Vanzarile Goodyear pe primele noua luni din 2017 au fost de 11,3 miliarde de dolari, in scadere cu 1% fata de perioada similara din 2016, volum redus compensat partial de un raport pret/mix imbunatatit si de impactul tranzactiilor la cursuri de schimb diferite.

Volumele au totalizat 117,2 milioane de anvelope, in scadere cu 6% fata de 2016. Volumul anvelopelor de inlocuire a scazut cu 5% din cauza concurentei sporite, iar volumul pentru echipare originala a scazut cu 8%, din cauza reducerii productiei auto.

Castigul net de 442 de milioane de dolari (1,73 dolari/actiune) s-a diminuat de la 703 milioane de dolari in primele noua luni din 2016 (2,62 dolari per actiune), iar venitul net anual ajustat a fost de 543 de milioane de dolari (2,13 dolari/actiune), in scadere de la 818 milioane dolari (3,05 dolari/actiune).

Compania a raportat venituri din exploatare in primele noua luni din 2017 de 1,1 miliarde de dolari, in scadere fata de cele 1,5 miliarde de dolari realizate in urma cu un an. Scaderea a fost determinata de costurile mai mari la materiile prime si de impactul volumului redus, partial compensate de un raport pret/mix imbunatatit si de economii nete rezultate din costuri.

Printre provocari s-a adaugat si aceea ca in al treilea trimestru al anului mai multe locatii detinute de companie in America de Nord si de Sud au fost direct afectate de uragane, cu impact negativ asupra veniturilor pe segmentul operational cu aproximativ cinci milioane de dolari.

In regiunea EMEA s-au vandut in primele noua luni ale anului 43,4 milioane de anvelope (fata de 47 in aceeasi perioada din 2016), totalizand 3.664 de milioane de dolari (3.748 in 2016).

Compania se asteapta ca veniturile totale de pe segmentul operational in 2017 sa fie de aproximativ 1,5 miliarde de dolari.