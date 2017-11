News | 2017

13.11.2017 / Trafic Media Detalii

Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT) a obtinut al doilea mandat la conducerea Uniunii Internationale a Transportatorilor de Pasageri (IPRU), in cadrul Adunarii Generale care a avut loc saptamana trecuta la Istanbul. Astfel, Lucian Costin, presedintele filialei FORT Galati, va detine in urmatorii trei ani functia de vicepresedinte al organizatiei ce reprezinta, la nivel international, transportatorii de pasageri din 24 de tari.



Lucrarile IPRU au avut ca tema principala viitorul transporturilor rutiere de pasageri la nivel international in contextul provocarilor tehnologice, economice si politice din intreaga lume. Delegatia FORT a fost condusa de presedintele Augustin Hagiu, care detine inca din 2015 functia de membru in conducerea organizatiei si are si rolul de membru fondator al acesteia.