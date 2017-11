News | 2017

13.11.2017

Din ianuarie pana la finalul lui octombrie 2017, Volkswagen Commercial Vehicles a livrat 410.900 de unitati in toata lumea, in crestere cu 5,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

In Europa de Vest, vanzarile au crescut cu 2,6% in primele zece luni ale anului (in total 277.300 de vehicule). Dintre pietele majore, in Franta au fost livrate clientilor 18.300 de vehicule (+15,7%), in Italia 10.500 (+13,7%), in Spania, au fost 12.400 de vehicule, (+12%), iar Germania si Marea Britanie au avut scaderi fata de 2016, de 0,7%, respectiv 6%, pana la 101.600, respectiv 39.000 de unitati.