News | 2017

14.11.2017 / Trafic Media Detalii

Dezvoltatorul imobiliar Immofinanz isi vinde intreg portofoliul de retail din Moscova catre compania rusa Fort Group, un jucator cheie pe piata de retail din Saint Petersburg, care isi extinde astfel operatiunile in Moscova. Contractul de achizitie a fost semnat recent si urmeaza a fi finalizat pana la finalul lunii decembrie 2017.



Tranzactia are loc sub forma achizitiei de participatii si va transfera toate activele detinute pentru vanzare (la 30 iunie 2017: 1,068 milioane EUR) si toate datoriile detinute pentru vanzare (la 30 iunie 2017: 822 milioane EUR) in portofoliul de retail Moscova al Fort Group. Activele incluse in proprietate au totalizat 976 milioane EUR. In plus, Fort Group va prelua, de asemenea, o companie rusa detinatoare de terenuri (investitii imobiliare la 30 iunie 2017: 4 milioane EUR). Activele nete acoperite de vanzare au totalizat 250 de milioane EUR la 30 iunie 2017, se mai arata in comunicatul emis de Immofinanz. Pretul de achizitie pentru activele brute, inclusiv datoriile financiare in valoare de 675 de milioane EUR (la 30 iunie 2017), se ridica la aproximativ 901 milioane EUR, in timp ce pretul de achizitie al activelor nete este de aproximativ 226 milioane EUR.